Dorothy Hoffner salta de paraquedas aos 104 anos e entra para o Guinness

Aos 104 anos, Dorothy Hoffner tornou-se a pessoa mais velha do mundo a saltar de paraquedas e inscreveu o nome no Livro de Recordes do Guinness.



O salto aconteceu no domingo, nos Estados Unidos da América, e foi acompanhado por um grupo de espectadores atentos, que aplaudiram em uníssono o feito de Dorothy.





"É um sentimento maravilhoso sentir a terra debaixo de nós", explicou Dorothy, em entrevista à agência Reuters. A mulher sublinhou que é possível fazer "estas coisas quando nos sentimos bem".A mulher, que vive em Chicago, no estado do Illinois, defendeu que é necessário ultrapassar o medo e ressalvou que não está velha, mas sim "mais velha" do que antes. Apesar do envelhecimento, Dorothy desvaloriza o feito e confessou não entender porque é que foi recebida com aplausos por tanta gente: "Eu desfrutei do momento, mas não consegui perceber porque é que estava lá tanta gente".Esta não foi a primeira aventura de Dorothy Hoffner, que há quatro anos tinha saltado de um avião pela primeira vez. Agora, não precisou de ser empurrada do avião. Conseguiu tomar iniciativa e assumiu o controlo do salto, contudo, apoiada por um paraquedista profissional, que a acompanhou durante o processo e lhe deu estabilidade no momento em que chegaram a terra.Dorothy aguarda pela certificação do seu recorde no Livro de Recordes do Guinness e, até lá, é possível que abrace um novo desafio: andar de balão de ar quente pela primeira vez.