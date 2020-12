Dos chips de Elon Musk implantados em humanos aos carros voadores: O que nos traz 2021

Jogos Olímpicos de Verão de 2020, em Tóquio.





Depois de um ano marcado pela pandemia, que muitos consideram o pior das últimas décadas, chega 2021 com a promessa de ser um ano utópico. Um ano que se avizinha ainda de luta contra a Covid-19, mas em que há cada vez mais a perspectiva de inovação tecnológica.Em agosto deste ano, o CEO da Tesla revelou a sua mais recente invenção: um chip implantado no cérebro de um porco. O objetivo era de que este ano seja implantado o primeiro chip num cérebro humano com a promessa de que irá aumentar a caapacidade do nosso cérebro.Segundo o empreendedor, "ainda há muito trabalho a fazer", mas tudo indica que 2021 seja o ano em que esta invenção será implantada no cérebro de um humano.Se tudo funcionar como previsto, estes chips poderão ajudar a tratar de doenças neurológicas como é o caso da Alzheimer, demência e outras questões médicas. Para Musk, estes chips poderão ainda dar uma camada de "super-inteligência ao cérebro humano".O empreendedor acredita ainda que estes chips serão necessários no futuro à medida que a inteligência artificial se desenvolve e caminha a passos lagos para "dominar o mundo".Outra das inovações que 2021 pode trazer, e que só está presente no nosso imaginário e na ficção são carros voadores. O Japão é quem está na linha da frente desta inovação. Há vários rumores de que a primeira exibição deste tipo de carro seja nosO jornal britânico Daily Star avança ainda uma data em que estes podem começar a estar à venda: maio de 2021.O avanço da inteligência artificial lança alguns alertas vermelhos a vários especialistas nomeadamente no que esta se pode transformar. 2019, por exemplo, ficou marcado por novas aplicações que conseguiam transformar os rostos das pessoas em rostos diferentes o que gerou vários vídeos falsos de celebridades.Os temores de que os novos avanços possam roubar postos de trabalho também são bem reais numa altura em que o mundo mergulhou numa profunda crise provocada pela pandemia.