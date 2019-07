Dos jantares de luxo às remodelações de elevado custo: Ministro do ambiente francês demite-se após onda de críticas

François de Rugy, ministro do ambiente de França, anunciou esta terça-feira a sua demissão após uma semana de críticas causadas por reportagens de um site de investigação sobre os seus altos gastos com jantares privados que incluiam lagosta e renovações de elevados custos da se sua residência ministerial.O ministro disse numa publicação, na sua página no Facebook, que já entregou a sua renúncia ao primeiro-ministro Edouard Philippe porque o "esforço necessário para combater as acusações" estava a destruir a sua capacidade de trabalhar.François negou todas as acusações, no entanto, as reportagens tornaram difícil a continuação do seu trabalho, afirma o ministro. A onda de críticas acabou também por chegar ao presidente Emmanuel Macron.