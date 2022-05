Dose de reforço de vacina da Pfizer para crianças entre os 5 e os 11 anos aprovada nos EUA

"Embora, na maioria dos casos, a Covid-19 seja menos grave em crianças do que em adultos, mais crianças ficaram doentes e foram hospitalizadas com a variante da Ómicron, para além de provocar sintomas de longo prazo", disse o comissário da FDA, Dr. Robert Califf, num comunicado à impresa esta terça-feira. "O FDA autoriza o uso de uma dose de reforço da vacina Pfizer-BioNTech COVID-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade para fornecer proteção contínua contra o COVID-19".

As autoridades de saúde pública pediram aos americanos que mantenham as vacinas da Covid-19 atualizadas, incluindo todas as doses de reforço recomendadas.



Nos Estados Unidos, até à data, só as crianças a partir dos 12 anos é que podiam tomar a dose de reforço da vacina contra a covid-19.