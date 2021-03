Doses de vacinas da Covid administradas no mundo mais do que duplicaram num mês

O número de doses de vacinas contra a covid-19 administradas no mundo mais do que duplicou em um mês, passando de 2,74 para 6,10 por cada 100 habitantes, segundo dados do portal ourworldindata.org recolhidos até 23 de março.

De acordo com os números avançados pelo portal e contabilizando a população mundial em sete mil milhões de pessoas, o número de doses administradas passou de 191 milhões em 23 de fevereiro para 427 milhões até terça-feira.

O maior crescimento relativo aconteceu na Oceânia, que passou de 0,01 doses por centena de pessoas para 0,78, mas, em termos absolutos, o maior aumento foi registado na região da América do Norte, onde o número de doses de vacina administradas passou de 11,44 por cada 100 cidadãos contabilizados há um mês, para 23,68 doses no dia 23 de março.