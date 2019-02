Dotes futebolísticos de mulher africana impressionam Donald Trump

Presidente dos Estados Unidos partilhou o vídeo no Twitter.

20:53

Os dotes futebolísticos de uma mulher africana impressionaram de tal modo Donald Trump que o Presidente dos Estados Unidos chegou mesmo a partilhar as imagens na sua conta oficial no Twitter."Amazing!" - "Incrível", em português - foi a legenda escolhida por Trump para adjetivar a publicação.A futebolista sensação é natural da Tanzânia e uma estrela nas redes sociais com diversos vídeos onde dribla, finta e cabeceia já republicados um pouco por todo o Globo.