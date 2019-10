Doze autocarros consumidos pelas chamas numa estação de autocarros em Casablanca

Um incêndio na estação central de autocarros de Maârif, em Casablanca, destruiu 12 autocarros esta quinta-feira à noite.

De acordo com o jornal Media24, outras viaturas tiveram de ser evacuadas. A mesma publicação avança que metade dos autocarros que arderam já não eram utilizados.





Após o incêndio os serviços da estação foram suspensos e só voltaram à normalidade esta sexta-feira de manhã.

As autoridades locais já anunciaram que vai ser feita uma investigação a fim de se apurarem as causas do incêndio que deflagrou cerca das 21h00 locais.

O fogo foi rapidamente controlado pelos meios de socorro que foram acionados para o local.