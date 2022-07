O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, apresentou esta quinta-feira a demissão após o colapso da coligação que liderou nos últimos 18 meses, colocando um ponto final num raro período de estabilidade na política italiana. O país vai a votos a 25 de setembro para eleger o sucessor.









Draghi reuniu-se esta quinta-feira de manhã com o Presidente, Sergio Mattarella, para entregar o pedido de demissão, tendo o chefe de Estado pedido que permanecesse em funções de forma interina até à eleição do novo chefe de Governo.

Draghi já tinha pedido a demissão na semana passada, após a retirada do apoio do Movimento 5 Estrelas, mas o Presidente pediu-lhe para fazer um derradeiro esforço para tentar salvar o Governo de união que liderava desde agosto de 2021. No entanto, outros dois partidos da coligação, a Liga e a Forza Italia, juntaram-se ao Movimento 5 Estrelas e recusaram votar a moção de confiança apresentada por Draghi no Senado na quarta-feira, precipitando o colapso do Governo.





Esta quinta-feira de manhã, Draghi foi aplaudido de pé ao despedir-se do Parlamento e não conseguiu esconder a emoção. “Até os banqueiros centrais têm coração”, brincou, referindo-se ao seu passado como diretor do Banco Central Europeu.