Drone que transportava armas dos EUA para o Canadá travado por árvore

Um drone comercial passou a fronteira dos Estados Unidos para o Canadá enquanto transportava um saco de armas, mas acabou recolhido pela polícia canadiana depois de ter colidido com uma árvore.

A polícia de Ontário, no Canadá, foi chamada depois de a população ter visto um homem desconhecido a pilotar um drone comercial que transportava um saco. O piloto acabou por perder o controlo do aparelho que chocou contra uma árvore e foi imediatamente recolhido pelas autoridades.

Segundo o The Guardian, foram encontrados no total 11 revólveres, sendo a maioria proibidos no Canadá. Suspeita-se que o drone tenha atravessado a fronteira entre os dois países na região de Michigan, Estados Unidos, mas não se sabe ainda qual seria o seu destino final nem a quem se dirigia.

A identidade do piloto, que se pôs em fuga logo depois do incidente, ainda não é conhecida.