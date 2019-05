Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Drone transporta rim e salva vida a mulher que esperava transplante há oito anos

Voo foi feito numa distância curta de cinco quilómetros, em Baltimore, Estados Unidos.

18:59

Um drone foi utilizado pela primeira vez para o transporte de órgãos com o objetivo de servir para um transplante, em Baltimore, nos Estados Unidos.



Segundo avança a imprensa internacional, o drone transportou um rim para uma mulher que aguardava pelo transplante há cerca de oito anos.



O voo foi feito numa distância curta de cinco quilómetros, mas o objetivo agora é melhorar a rapidez do procedimento.



"Foi um processo complexo. Tivemos sucesso por causa da dedicação de todas as pessoas envolvidas durante um longo período de tempo", disse, em comunicado, a equipa liderada pelo médico Joseph Scalea, da Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland.



De acordo com a Universidade, a paciente, de 44 anos, já teve alta depois de ter recebido o transplante.