Duas cabeças humanas roubadas das sepulturas de cemitério na Austrália

O cemitério de Melbourne, na Austrália, foi alvo de dois roubos macabros. Duas cabeças humanas foram roubadas de sepulturas separadas de um cemitério na noite entre 27 e 28 de janeiro, e entre segunda e terça-feira.



A polícia australiana disse que o crime afligiu as famílias.

"É muito angustiante para as famílias, eles não esperavam esta notícia. Esperam que os seus entes queridos descansem, em paz", disse o inspetor da Polícia de Victoria, Ben Jarman, ao jornal The Guardian.



Não havia ligações conhecidas entre as duas pessoas cujos túmulos foram visados.



Corpos em decomposição amontoam-se a céu aberto em cemitério no Brasil Leia também



Ben Jarman disse que a polícia vai aumentar as patrulhas na área, e o conselho local está a trabalhar para melhorar a segurança nos cemitérios, inclusive instalando câmeras de vigilância.