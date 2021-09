Duas crianças afegãs asiladas na Polónia morrem depois de comerem cogumelos venenosos

Dois irmãos de cinco e seis anos morreram depois de comerem cogumelos venenosos na Polónia, país onde tinham chegado recentemente com a família vindos de Cabul, no Afeganistão.



Na semana passada, a família colheu os cogumelos durante um passeio perto do campo de refugiados onde se encontravam a viver. Os dois rapazes foram encaminhados para o hospital juntamente com a irmã de 17 anos, que entretanto teve alta.





O rapaz de seis anos ainda foi submetido a um transplante de fígado, mas os danos causados no cérebro levaram à sua morte na passada sexta-feira, 24 horas depois do irmão.

Os pais das crianças já foram tratados depois de também eles terem ingerido os cogumelos e encontram-se a receber assistência psicológica.



O jornal Mirror dá conta de que o Gabinete de Apoio aos Estrangeiros na Polónia nega que as crianças tivessem comido os cogumelos porque não estavam a ser suficientemente alimentados no centro de refugiados. O organismo aconselhou ainda todos os cidadãos a não consumirem produtos de origem desconhecida.

O tipo de cogumelo venenoso ingerido pela família é conhecido como cicuta-verde, e apresenta-se com um chapéu claro com tom esverdeado. Também pode ser conhecido pelos nomes amanita ou chapéu-da-morte.