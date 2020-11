Duas crianças desmembradas na Cidade do México. Um suspeito detido

Duas crianças, de 12 e 14 anos, que desapareceram no dia 27 de outubro foram encontradas desmembradas na Cidade do México.As partes dos corpos de Alan e Héctor foram encontradas dentro de sacos pretos e transportadas dentro de caixas de plástico. Segundo o El País, um homem passeava nas ruas da cidade com os sacos dentro de um carrinho.Os investigadores ainda não sabem o que realmente aconteceu mas acreditam que as crianças estejam ligadas ao mundo do narcotráfico."É algo que dói e precisamos atender com urgência", afirmou Claudia Sheinbaum, chefe do governo local.A Procuradoria Geral da República da Cidade do México confirmou que foi detido um suspeito de nome Baltazar. Este suspeito, de 25 anos, estará relacionado com o homem que transportou os corpos.