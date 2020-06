Um homem de 31 anos de Oklahoma, nos Estados Unidos, foi detido depois de ter deixado os filhos trancados dentro do seu camião debaixo de temperaturas muito elevadas. Ambas as crianças acabaram por morrer.Dustin Lee Dennis enfrenta agora duas acusações por homicídio em segundo grau dos filhos, Teagan, 4 anos, e Ryan, 3 anos.As autópsias às duas crianças ainda não foram realizadas mas acredita-se que a elevada temperatura dentro do camião e a possível falta de oxigénio possam ter levado ao desfecho trágico.Dennis, pai das crianças, está preso sob fiança de 750 mil dólares.