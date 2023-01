Duas espanholas ligadas ao Estado Islâmico em prisão preventiva após repatriamento

A justiça de Espanha decidiu esta quarta-feira colocar em prisão preventiva as duas espanholas casadas com elementos da organização terrorista Estado Islâmico repatriadas na segunda-feira desde a Síria com 13 menores que tinham a seu cargo.

As mulheres estão a ser investigadas por um possível crime de integração em organização terrorista e o juiz que hoje as ouviu optou por as colocar em prisão preventiva, segundo fontes judiciais citadas pelos meios de comunicação espanhóis.

As mulheres foram detidas na segunda-feira à noite à chegada a Espanha, para serem presentes a um juiz, e os 13 menores entregues a serviços sociais do estado.