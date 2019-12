Duas irmãs montam árvores de Natal por 24 euros à hora

As irmãs Veronika e Giovanna, de Melbourne, cobram 24 euros por hora para montar as árvores de Natal dos clientes que não têm tempo ou vontade para o fazer. Este ano foi o mais atarefado e lucrativo até agora.As irmãs explicaram ao Daily Mail que o gosto pela decoração de Natal já vem do tempo em que viviam com a sua mãe. As jovens não estavam autorizadas a ajudá-la na decoração porém ambas afirmam que esta era uma quadra que as empolgava bastante.Após constituirem as suas próprias famílias, as irmãs, de 30 e 40 anos, começaram a decorar a casa de cada uma juntas e, com o passar do tempo, as suas árvores tornaram-se alvo de inúmeros elogios por parte dos amigos.O trabalho de montagem começou a partir de um favor pedido por um dos amigos. A decoração da primeira árvore foi feita de graça porém, ao longo do tempo, ambas as irmãs começaram a cobrar pelos serviços prestados.Por norma as decorações usadas por Veronika e Giovanna são as que os clientes já possuem e as montagens que mais fazem estão dentro de tons clássicos e alusivos ao Natal, tais como dourado, prata, verde e vermelho.Este ano as irmãs montaram, num total, oito árvores e, tendo em conta que por hora são cobrados 24 euros, ambas afirmam ter conseguido aproximadamente 370 euros este ano. O processo de montagem necessita em média duas horas para ficar concluido.Para o ano as irmãs pretendem expandir o negócio e criar uma página de Facebook para a receção de pedidos. Este ano mostrou-se o mais lucrativo e os fundos que as irmãs ganharam possibilitaram o financiamento total da seia de Natal da família.