Duas jovens detidas após vigília dentro de casa em Macau

Duas jovens foram detidas em Macau após terem participado num evento para assinalar o 31.º aniversário do massacre de Tiananmenn, que se realizou dentro de uma casa de uma associação local, disse à Lusa fonte da organização.

Segundo a mesma fonte da União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia, as duas jovens foram detidas alegadamente por terem velas de plástico, que são normalmente utilizadas para lembrar as vítimas do massacre de 04 de junho em Tiananmenn em 1989, que Pequim nunca reconheceu.

"As duas jovens são filhas de Au Kam San", deputado pró-democracia e um dos organizadores do evento, explicou, acrescentando que as duas jovens foram levadas para uma esquadra.