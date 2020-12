Duas meninas morrem baleadas em tiroteio no Brasil

Emilly Victoria, de quatro anos, foi baleada na cabeça e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de sete anos, levou um tiro no abdómen.





Duas meninas de quatro e sete anos morreram esta sexta-feira à noite, após serem baleadas durante um tiroteio em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, no Brasil, avança a Globo.De acordo com moradores, as crianças estavam a brincar à porta de casa, na comunidade Barro Vermelho, quando o crime ocorreu.Ao que tudo indica, terão sido os vizinhos a levar as meninas ao hospital, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos.O caso está a ser investigado pelas autoridades locais.