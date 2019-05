Duas mulheres acusadas de matar jovem grávida e de arrancar bebé do ventre

Mãe e filha estão a ser acusadas de matar uma jovem grávida, em Chicago, e de lhe arrancar o bebé do ventre.



Clarisa Figueroa, de 46 anos, intitulou-se como mãe da criança depois de cometer o crime. Desiree Figueroa, filha de Clarisa, também esteve envolvida na morte da jovem grávida, Marlen Ochoa-Uriostegui.

A grávida, de 19 anos, terá ido até à casa das duas mulheres depois de as conhecer nas redes sociais. As suspeitas terão dito à vítima que tinham bens para o bebé para lhe oferecer.

De acordo com o Daily Mail, Marlen foi sufocada com cabos e só depois lhe foi arrancado o bebé do ventre.

Depois do crime, Clarisa telefonou para os serviços de emergência a pedir ajuda explicando tinha dado à luz e que o recém-nascido estava com dificuldades respiratórias.

A mãe de Desiree terá criado uma página de angariação de fundos, ao mesmo tempo que a criança esteve internada, pedindo apoio a desconhecidos para pagar os tratamentos ou o funeral do bebé, que teria poucas hipóteses de sobreviver.

O crime foi descoberto depois da criança ser submetida a exames médicos que provaram que Clarisa não era a mãe biológica. O corpo de Marlen acabou por ser encontrado num caixote do lixo nas traseiras da casa das duas mulheres.

O bebé foi entregue ao pai, mas continua em cuidados no hospital.