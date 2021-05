Duas mulheres asiáticas atacadas por mulher com martelo em Nova Iorque

Duas mulheres asiáticas foram atacadas, no domingo, por uma mulher a empunhar um martelo numa rua de Nova Iorque, Estados Unidos da América.



As imagens de videovigilância foram divulgadas pelo Departamento da Polícia de Nova Iorque, que detalhou, segundo a Agência Reuters, que a agressora se aproximou das duas mulheres no passeio e exigiu que estas tirassem as máscaras de proteção facial. Perante a recusa, a mulher atacou-as com um martelo, tendo uma delas sofrido ferimentos.



Uma das vítimas, de 29 anos, tinha uma garrafa de vinho na mão e usou-a para se defender. No meio da confusão, a agressora acabou por deixar cair o martelo, que foi agarrado pela outra vítima.