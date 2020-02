Duas mulheres detidas no Brasil ao tentar embarcar com cinco quilos de cocaína para Portugal

A Polícia do Brasil deteve duas brasileiras tentando embarcar com cinco quilos de cocaína para Lisboa, Portugal, em operações de fiscalização no aeroporto Internacional de Guarulhos, no estado brasileiro de São Paulo.

Segundo as autoridades do país, a prisão ocorreu no sábado e a maior parte da droga estava na bagagem de uma das mulheres, escondida em fundos falsos de duas malas, que ela havia despachado com quatro quilos de cocaína.

Com a outra passageira foi apreendido quase um quilo de cocaína, dentro de cápsulas que a suspeita havia introduzido no corpo. A brasileira disse aos agentes da polícia que o seu destino final era a cidade de Paris, em França.

Além deste caso, as autoridades divulgaram ter prendido dentro da mala de uma mulher, nacional da Guiana, duas mochilas, envoltas em cobertores e que continham mais de 4 quilos de cocaína no domingo.

A mulher, presa no portão de embarque pelos agentes da Polícia Federal, pretendia levar a droga para a Etiópia.

Numa outra ação, foi identificado um libanês, que se preparava para embarcar para o seu país natal com 14 quilos de cocaína dentro de sua bagagem.

O homem, que disse às autoridades brasileiras que trabalhava como músico, estava a ser monitorizado de perto pelas equipas da Receita Federal e da polícia.

As autoridades brasileiras referiram que os detidos serão encaminhados para cadeias estaduais de São Paulo, onde permanecerão à disposição da Justiça.