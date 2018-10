Duas mulheres e uma adolescente encontradas degoladas na Grécia

Polícia grega acredita que se tratam de refugiadas que teria atravessado a fronteira, vindas da Turquia.

13:41

Segundo o relato do jornal grego Epoch Times, as vítimas foram encontradas junto à margem do rio Evros, que acompanha praticamente toda a fronteira entre a Grécia e a Turquia, perto da cidade de Didymoteicho. É uma das rotas mais usadas para a entrada ilegal de imigrantes e as autoridades gregas têm detetado cada vez mais pessoas a atravessar a fronteira.

