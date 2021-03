Duas mulheres tentam roubar carro e matam motorista da Uber

??Uber Eats driver killed during armed carjacking in D.C. pic.twitter.com/kFGuhz0xnz — Tony (@Mrtdogg) March 27, 2021

Um motorista da Uber morreu na sequência de um crime de carjacking em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O momento foi captado em vídeo e é possível ver as duas mulheres a gritarem com a vítima para abandonar o carro.O homem não cedeu e continuou agarrado ao volante. Mohammad Anwar, um imigrante paquistanês e pai de três filhos, conseguiu manter-se dentro do carro mas as mulheres obrigaram-no a iniciar marcha, tendo o veículo se despistado mais à frente.Mohammad não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente. As duas mulheres estão acusadas de homicídio e roubo e vão ser presentes a tribunal no próximo dia 31.