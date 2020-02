Duas pessoas baleadas durante desfile de Carnaval em São Paulo

Duas pessoas ficaram feridas durante um tiroteio num desfile de carnaval em Pinheiro, na cidade de São Paulo, no Brasil, durante a tarde deta terça-feira. O DJ Diplo estava a atuar e interrompeu a exibição.



Segundo avança a Globo, a Polícia Militar brasileira recebeu o alerta desacatos nas imediações do cemitério daquela cidade. O tiroteio ocorreu durante o desfile do Bloco da Latinha Mix, da Rádio Mix FM, que começou às 14 horas. O grupo de música eletrónica Major Lazer, do DJ Diplo, preparava-se para começar a atuar.