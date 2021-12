Durante as detenções feitas perto de Paris, a polícia francesa encontrou literatura islâmica e propaganda do Estado Islâmico, de acordo com o canal de notícias BFM TV e o jornal Le Parisien.

Duas pessoas detidas por suspeitas de planear um ataque terrorista com facadas no dia de Natal, em França.O ministro do Interior de França, Gerar Darmanin, disse no Twitter que "a ameaça terrorista continua em alto nível".