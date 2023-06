Duas pessoas esfaqueadas em hospital de Londres

Duas pessoas foram esfaqueadas, esta quarta-feira, no Central Middlesex Hospital, em Londres, no Reino Unido. O suspeito foi detido.



O alerta foi dado por volta das 14h00 e, segundo a Sky News, uma das vítimas está em risco de vida. Quando as autoridades encontraram o suspeito, este também apresentava alguns ferimentos.

De acordo com a Polícia Metropolitana, o incidente não está a ser tratado como um ato de terrorismo.

Segundo a Sky News, alguns relatos nas redes sociais sugerem que os pacientes que estavam na unidade hospitalar tiveram que se abrigar em salas seguras.

"O hospital foi temporariamente encerrado, mas já reabriu e os serviços estarão a funcionar normalmente. Há uma presença policial reforçada no hospital enquanto investigamos", afirmou a polícia, citada pela estação televisiva britânica.