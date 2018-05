Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas pessoas feridas em ataque com faca na Alemanha

Atacante foi abatido pela polícia. Um dos feridos encontra-se em estado grave.

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, num ataque num comboio à chegada a Flensburg, no norte da Alemanha. O atacante foi abatido pela polícia.



Segundo o Bild, o homem terá atacado primeiramente uma pessoa dentro de um carro - sendo este o ferido com gravidade - numa zona a cerca de 20 quilómetros de Flensburg. A polícia foi alertada para o sucedido cerca das 19h00 locais (menos uma hora em Portugal continental).



Quando o comboio, que partira de Colónia, parou na estação de Flensburg, pelas 19h03, chegaram dois polícias à estação. O atacante, que se dirigira para o local, terá então atacado uma mulher polícia. O colega reagiu e atirou contra o atacante, abatendo-o.



Citada pelo mesmo jornal, fontes da polícia federal disse não ter conhecimento que se trate de um acto terrorista. Ainda assim, nem os motivos do ataque, nem a ordem dos acontecimentos estão completamente esclarecidos.



As autoridades evacuaram a estação de comboios e as zonas circundantes, tendo a polícia e os bombeiros enviado para o local um elevado número de efectivos.



Este ataque ocorreu um dia depois de um homem ter matado duas mulheres polícias, além de um civil, num ataque em Liège, na Bélgica.