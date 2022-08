Duas pessoas morrem carbonizadas em incêndio na Califórnia

Duas pessoas foram encontradas carbonizadas dentro de um carro num incêndio que deflagrou na sexta-feira em McKinney, no Norte da Califórnia, nos EUA.De acordo com os bombeiros norte-americanos, as vítimas foram encontradas este domingo de manhã perto da Highway 96. Não foi avançada a idade nem a identidade das pessoas.O incêndio de McKinney deflagrou na passada sexta-feira à tarde na Floresta Nacional de Klamath, perto da fronteira Califórnia-Oregon e, desde então, já consumiu mais de 52 mil hectares e forçou à retiradas de quase 2 mil pessoas das suas casas.É já o maior incêndio no estado só este ano, referiram as autoridades.