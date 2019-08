Duas pessoas presas em gruta na Polónia

Duas pessoas estão presas desde este sábado numa gruta na Polónia. Os espeleólogos estavam a explorar o complexo de grutas mais profundo do país - Wielka Sniezna - localizado a sul da Polónia, nas montanhas Tatra, quando foram surpreendidos pela subida do nível da água, avança a TVN.

As equipas de resgate no local ainda não conseguiram estabelecer qualquer contacto com os espeleólogos .

Em declarações ao canal de televisão, o chefe de equipa de restaste revela que serão utilizados explosivos para tentar chegar às pessoas.



"A única maneira de chegar até eles é por meio de uma série de ações pirotécnicas complicadas", disse Jan Krzysztof.



Foi também acionada uma equipa de resgate da Eslováquia para auxiliar nas operações.