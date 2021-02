Dubai diz que a princesa Latifa "está a ser cuidada" em casa

A princesa Latifa "está a ser cuidada em casa". É desta forma que a família real do Dubai se refere às dúvidas internacionais sobre o paradeiro da princesa que não é vista em público desde 2018 e que apareceu em vídeos divulgados pela BBC esta semana a dizer estar refém da sua própria família."Ela continua a melhorar e estamos com esperança de que volte à vida pública a seu devido tempo", refere um comunicado da família real, citado pela BBC.Nos vídeos divulgados pela estação britânica de televisão, a princesa admitia temer pela sua vida. Estas filmagens desencadearam uma investigação por parte da ONU que tinha pedido aos Emirados Árabes Unidos que enviassem uma prova de vida da princesa.O comunicado da família real é uma resposta a esse pedido, mas não existem imagens ou vídeos que provem a integridade da princesa que terá sido apanhada em águas internacionais quando tentava fugir do país.