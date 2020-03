Duelo de gigantes na batalha do Michigan

As primárias do partido Democrata regressam esta terça-feira a seis estados norte-americanos (Dakota do Norte, Idaho, Michigan, Mississípi, Missouri e Washington). Em causa, a eleição de mais 352 delegados à convenção nacional do partido, da qual sairá o candidato que defrontará Trump nas Presidenciais de 3 de novembro.Depois dos resultados surpreendentes alcançados na ‘superterça-feira’ (eleições de 3 de março, que envolveram 14 estados), Joe Biden ganhou a dianteira e pode dar esta terça-feira mais um passo decisivo na conquista dos 1991 delegados que necessita para ser o escolhido do Partido Democrata a defrontar Donald Trump.As atenções estarão concentradas, sobretudo, no estado do Michigan, que elege 125 delegados. Para já, as sondagem colocam Joe Biden na frente da corrida, seguido de Bernie Sanders.Com um arranque muito fraco, tendo-se chegado mesmo a vaticinar o abandono prematuro da sua candidatura, o ex-vice-presidente dos EUA, que completou 77 anos em novembro último, recuperou e surge agora como a hipótese mais forte para disputar a presidência a Trump, tendo recebido o apoio importante de alguns candidatos democratas que, entretanto, desistiram depois dos resultados da ‘superterça-feira’.Percurso inverso ao de Sanders, um ano mais velho. O senador de Vermont partiu como favorito e os primeiros resultados pareciam garantir-lhe uma vitória antecipada, mas tudo se inverteu a 3 de março.A ‘miniterça-feira’ de amanhã será decisiva para avaliar se ainda poderá ser o adversário do candidato republicano e se a luta a dois se manterá até ao fim. Refira-se que na agenda das primárias do Partido Democrata ficarão ainda a faltar eleições em estados importantes, como é o caso da Florida (219 delegados), Illinois (155), Nova Iorque (274), Ohio (136), Pensilvânia (186) e Nova Jersey (126).delegados democratas serão eleitos esta terça-feira em seis estados: Dakota do Norte (elege 14 delegados), Idaho (20), Michigan (125), Mississípi (36), Missouri (68) e Washington (89). Serão, ainda, eleitos mais 13 delegados no exterior dos EUA.A grande desilusão das primárias do Partido Democrata foi o multimilionário Michael Bloomberg, que gastou centenas de milhões de euros na campanha sem resultados práticos. Apostou tudo na ‘superterça-feira’, saiu derrotado e desistiu.