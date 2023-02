Duma aprova proposta de Putin sobre suspensão da Rússia no START III

Os deputados da Câmara Baixa do Parlamento russo (Duma) aprovaram esta quarta-feira a suspensão do Tratado de Desarmamento Nuclear START III, anunciada na terça-feira pelo chefe de Estado Vladimir Putin.

A proposta foi aprovada por unanimidade e entra em vigor após a publicação oficial.

De acordo com o texto da lei, só o Presidente da Rússia pode vir a decidir "no futuro" se Moscovo regressa ao cumprimento das obrigações no quadro do tratado de controlo de armas, o último que estava vigente entre Moscovo e Washington.