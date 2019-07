Duas pessoas, Sherry Bray, de 48 anos, e Christopher Ashford, de 62 anos, foram a tribunal acusados de terem acedido ilegalmente às imagens de videovigilância da morgue onde foi feita a autópsia de Emiliano Sala para posterior divulgação.



Segundo avança o jornal britânico Metro, as acusações alegam que Ashford operou um sistema de videovigilância privado para aceder às imagens.





Sala, de 28 anos, tinha acabado de assinar pelo Cardiff City quando o avião em que viajava caiu no Canal da Mancha, no norte de Guernsey, na costa da Normandia a dia 21 de janeiro.O corpo foi reconhido a 6 de fevereiro e a autópsia ocorreu na morgue de Bournemouth, sul de Inglaterra, no dia seguinte.