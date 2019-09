Dupla que divulgou imagens de Emiliano Sala na morgue condenada a pena de prisão

A dupla Sherry Bray, de 49 anos, e Christopher Ashford, de 62, foi condenada a pena de prisão após ter divulgado imagens do futebolista Emiliano Sala na morgue.



O atleta de Cardiff City morreu aos 28 anos na queda do avião onde seguia no Canal da Mancha em fevereiro deste ano [2019]. Sherry e Christopher aproveitaram o facto de terem acesso às imagens da morgue onde estava o futebolista para divulgar as mesmas nas redes sociais. A dupla trabalhava numa empresa de videovigilância.



Bray admitiu em agosto uma série de ofensas por uso indevido de computadores e por ter interferido com a justiça, enquanto o colega Ashford também se declarou culpado de uso indevido dos computadores.

O juiz Peter Crabtree condenou o diretor da empresa de videovigilância, Bray, a 14 meses de cadeia e o empregado Ashford a cinco meses.



Crabtree acusou a dupla de ter sido movida por "curiosidade mórbida" e por terem abusado dos cargos nos quais trabalhavam.