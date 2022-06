Duques de Cambridge revelam fotografias inéditas do Jubileu de Platina da rainha Isabel II

O príncipe Louis foi o centro das atenções nas cerimónias do Jubileu de Platina da rainha, que se deram como encerradas no passado domingo. Entre caretas e atitudes curiosas, o filho do Duque e da Duquesa de Cambridge conquistou muitos corações.

Os pais do pequeno Louis, de quatro anos, vieram à rede social Twitter esta segunda-feira, publicar algumas fotografias dos "bastidores" das cerimónias de Jubileu de Platina da Rainha. Na descrição da publicação pode-se ler: "Todos tivemos um momento incrível, especialmente o Louis...", mostrando que os próprios pais acharam imensa piada às atitudes do jovem príncipe.













What a fantastic weekend of celebrations. Seeing people across the nation coming together with family, friends and loved ones has been extremely special. (1/3) pic.twitter.com/HnyN0wOn1l