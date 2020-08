Deepak Vasant Sathe, o piloto sorridente que morreu no acidente da Air India

Os colegas são unânimes: o comandante Deepak Vasant Sathe era um piloto "maravilhoso e um grande ser humano". O piloto seguia aos comandos do Boeing da Air India Express que esta sexta-feira se partiu em dois ao aterrar no aeroporto de indiano de Calicute depois de uma viagem desde o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com outras 190 pessoas.



Antigo aviador da força aérea indiana, Deepak Vasant Sathe foi também piloto de testes, atividade que abandonou em 1984 e que ajuda a explicar a sua experiência como comandante.

