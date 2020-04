"É a altura para nos juntarmos para combater um problema comum", diz OMS após suspensão de financiamento dos EUA

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentou esta quarta-feira a decisão do Presidente dos Estados Unidos de cortar os fundos para a organização mundial, um dia depois do anúncio de Donald Trump.

"Lamentamos a decisão do Presidente dos Estados Unidos de ordenar o fim do financiamento da OMS", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus numa conferência de imprensa online, insistindo que este é o momento, devido à pandemia covid-19, de o mundo estar unido. "Esta é a altura para nos juntarmos para combater um problema comum, uma ameaça comum, um inimigo perigoso", disse o diretor geral.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, não disse, apesar da insistência dos jornalistas, que impacto terá na OMS o corte do apoio norte-americano, afirmando apenas que a OMS vai estudar esse impacto e a melhor maneira de compensar a falta desse dinheiro. "Vamos avaliar o impacto da suspensão do financiamento dos EUA e trabalhar com parceiros para preencher as lacunas", disse.

"A OMS está a trabalhar para o bem da saúde das pessoas de todo o mundo. Também estamos a combater outras doenças, não só a covid-19", disse Tedros Adhanom Ghebreyesu.