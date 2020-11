"É assim que vai ser": Médico simula últimos momentos de vida de um paciente com coronavírus

Um médico a trabalhar nos cuidados intensivos de um hospital nos EUA decidiu mostrar e sensibilizar as pessoas sobre as últimas imagens que um paciente vê ao morrer com Covid-19.

O Dr. Kenneth Remy, médico numa unidade de terapia intensiva do Missouri Baptist Medical Center, em St Louis, simulou a preparação de um paciente com coronavírus para intubação e aproveitou para captar o momento, numa tentativa de sensibilizar a população.





Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ?@DrKenRemy1? ?@WUSTLmed? pic.twitter.com/qwb4eERlfE — Kenneth E. Remy, MD, MHSc, FCCM (@DrKenRemy1) November 21, 2020



O profissional de saúde surge a utilizar óculos de proteção, luvas e máscara facial enquanto agarra num laringoscópio e num tubo respiratório, utilizado para intubar um paciente grave com Covid-19.



"É assim que uma pessoa fica quando respira 40 vezes por minuto e tem um nível de oxigénio que cai abaixo de 80. É assim que vai ser. Espero que os últimos momentos da vossa vida não sejam assim", lamentou o médico.



Com esta demonstração, Remy pretende sensibilizar e reforçar mais uma vez a importância da utilização da máscara, da manutenção do distanciamento social e da lavagem frequente das mãos de forma a evitar a propagação do vírus.

"Asseguro-vos de que isto é o que a vossa mãe, ou o vosso pai ou os vossos filhos verão no fim de vida. Isso é sério", alertou o médico.