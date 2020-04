"É como acordar de um pesadelo": Mulher acusada de ser a 'paciente zero' do coronavírus teme pela vida

Maatje Benassi, uma mãe de dois filhos e r

Maatje nunca testou positivo para o coronavírus nem teve sintomas.



Maatje Benassi numa entrevista à CNN.



Apesar de o casal trabalhar para o Governo dos EUA, sente-se impotente quanto à desinformação que está a ser transmitida acerca do coronavírus.



"Quero que parem de me atacar porque isto é cyberbullying e está fora de controlo", disse, informado que o marido já tentou retirar os vídeos do YouTube para prevenir que se espalhem pela Internet.



Advogados e polícia disseram ao casal que não há muito que possa ser feito relativamente a esta situação.



A teoria começou com a participação de Maadje nas 'Olimpíadas dos militares' que decorreram no mês de outubro em Wuhan, na China. A mulher participou na competição de ciclismo mas teve um acidente que a deixou com uma costela fraturada e uma concussão.



A mulher afirma que a teoria de que foi ela quem começou a pandemia da covid-19 em Wuhan, tendo levado a doença para a China, se tornou viral nas redes sociais e a faz temer pela vida.