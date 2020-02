'É como uma gripe, é tratado com paracetamol': Paciente com coronavírus relata situação vivida em Espanha

Um homem de 31 anos, internado com coronavírus esta terça-feira no Hospital La Plana, em Vila-real, Espanha, enviou várias mensagens áudio a familiares a relatar a situação que vive por estes dias.

“Não precisam de se preocupar com nada, está tudo controlado. Vou estar em isolamento por 14 ou 15 dias. É com o uma gripe normal, controlada devido à pandemia que existe, não é mais nada”, relata o homem de Castellón numa mensagem de áudio para a família.

O paciente, que se encontra em isolamento, confessa que as pessoas falam muito, “mas a verdade é que é uma gripe normal, tratada com paracetamol.”

Segundo o jornal espanhol El Mundo, as autoridades garantem que os protocolos estão a funcionar e revelam que o medo do vírus é mais perigoso do que o próprio coronavírus.

Os familiares do doente internado esta terça-feira foram aconselhados a não comparecer ao trabalho e realizaram também análises por precaução.