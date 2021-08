"É fundamental garantir os Direitos Humanos": Marcelo comenta crise no Afeganistão

Marcelo Rebelo de Sousa falou este domingo da crise no Afeganistão, com a tomada de poder por parte dos talibãs e citou a chanceler alemã Merkel para referir o "fracasso" do ocidente na manutenção da paz e estabilidade naquele país do Médio Oriente.



"Sobre os 20 anos em que Portugal também lé esteve há aspetos positivos, mulheres e minorias viram direitos mais reconhecidos, houve uma garantia de redução do terrorismo a partir de lá", disse Marcelo, recordando dois portugueses mortos em atentados.

"No passado recente diria o que disse Merkel, que olhando para o que aconteceu, tem de reconhecer que foi um fracasso, houve erros de informação, de atuação, ela o disse", sublinhou o Chefe de Estado.

"Para o futuro é fundamental garantir os direitos nacionais dos países da coligação, dos refugiados e tem de haver política comum [na UE], para se ter a certeza que há garantia dos Direitos Humanos. Não podemos defender esses direitos e no Afeganistão fazer de conta que não existem", considerou.

Marcelo terminou respondendo sobre como vê as declarações da presidente da Comissão Europeia, que nega diálogo com os talibãs: "Acho que tem de haver uma clarificação daquilo que é a situação do poder político num Estado que é soberano, para que possa haver uma situação estável que a comunidade internacional respeite e não seja um albergue de terroristas".