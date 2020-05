"É inevitável": Especialista alerta Europa para se preparar para uma segunda vaga da Covid-19

A perspectiva de haver uma segunda vaga de infeções pela Covid-19 na Europa já não é apenas uma teoria, defendeu Andrea Ammon, diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, que avisou que agora o importante é perceber quando acontecerá e em que dimensão.



Andrea Ammon alertou a Europa para se preparar para o que aí vem e afirmou que as perguntas em cima da mesa agora são quando e quão intensa.

"Observando as características do vírus, observando o que agora emerge dos diferentes países em termos de imunidade populacional - o que não é tão empolgante, entre 2% e 14%, o que deixa ainda 85% a 90% da população suscetível - o vírus está ao nosso redor, circulando muito mais do que em janeiro e fevereiro. Não quero desenhar um retrato do dia do juízo final, mas acho que precisamos ser realistas. Que agora não é o momento de relaxar completamente", defendeu em entrevista ao jornal britânico The Guardian.



A especialista mostra-se ainda preocupada com o desconfinamento e os efeitos que o mesmo, caso não se tenham os devidos cuidados, poderá causar. Garante que a segunda onda é "inevitável" mas uma segunda onda "desastrosa" pode ser prevenida se as pessoas não "relaxarem" nos cuidados já tão conhecidos mundialmente como é o caso do distanciamento social, lavagem e desinfeção das mãos, máscara e tantos outros cuidados.



"Especialmente agora, quando está claro que as infecções estão a diminuir, as pessoas pensam que acabou. O que não é definitivamente verdade", sublinhou.



Os mais recentes dados demonstram que há mais de cinco milhões de casos de contágio pelo novo coronavírus em todo o mundo, sendo que 70% correspondem à Europa e aos Estados Unidos, de acordo com uma contagem da agência France Presse.

A contagem do número de casos de infeção de Covid-19 tem como base fontes oficiais e foi realizada às 07h30 desta quinta-feira.

Verificam-se 5.006.730 casos de infeção de Covid-19, entre os quais 328.047 mortos registados oficialmente, sobretudo na Europa.





Mais informação sobre coronavírus AQUI. MAPA da situação em Portugal e no Mundo. SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas. APRENDA a fazer a sua máscara em casa. CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa. DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24