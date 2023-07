"É normal que o treinador durma com as jogadoras": Selecionador da Zâmbia acusado de conduta sexual imprópria

O treinador principal da equipa de futebol feminino da Zâmbia, que vai disputar o Campeonato do Mundo este mês, está a ser investigado por alegações de má conduta sexual. Bruce Mwape foi nomeado em maio de 2018 e ajudou a Zâmbia a qualificar-se para o Campeonato do Mundo pela primeira vez."Se ele [Mwape] quer dormir com alguém, você tem que dizer sim", disse uma jogadora ao The Guardian. "É normal que o treinador durma com as jogadoras da nossa equipa."A Associação de Futebol da Zâmbia disse, em setembro de 2022, que tinha remetido para a polícia e a FIFA uma investigação sobre alegados abusos sexuais. Mwape e o treinador da equipa de sub-17, Kaluba Kangwa, terão estado entre os funcionários que foram investigados."[As jogadoras] Estão a ser ameaçadas com ações punitivas se se atreverem a dizer alguma coisa sobre o que aconteceu", disse uma fonte ao The Guardian. "A federação está a fechar os olhos porque as jogadoras têm tido bons resultados. É a sua forma de mostrar ao público e às autoridades o sucesso e uma boa imagem. Mas, nos bastidores, a coisa é muito feia".A Zâmbia, uma das quatro seleções africanas presentes no Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, está no Grupo C com a Espanha, o Japão e a Costa Rica e vai disputar esses jogos na Nova Zelândia.