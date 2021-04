É normal sentirmo-nos doentes após vacina da Covid-19? Conheça alguns dos efeitos secundários mais comuns

À medida que a vacina contra a Covid-19 chega a cada vez mais pessoas, e que mais relatos vão surgindo, mais dúvidas surgem sobre o que é, ou não, normal, após a toma de uma das doses.Por exemplo, no Reino Unido, os efeitos secundários são "muito comuns". Mas que efeitos são estes? Cansaço, dor e sintomas que se assemelham aos da gripe são os mais frequentemente relatados e são normais, não havendo motivo para preocupação. Incluem-se ainda dores de cabeça e uma sensação de dor e sensibilidade no braço onde recebeu a injeção, que tende a piorar cerca de um ou dois dias após a vacinação. Nesses casos, recomenda-se gelo na zona onde foi tomada a vacina.

"É normal, como acontece com a maioria das vacinações, que alguns pacientes apresentem efeitos colaterais leves", afirma Martin Marshall, do Royal College (corpo profissional dos clínicos gerais no Reino Unido).



O mesmo especialista recomenda que o pacientes tratem dos sintomas com analgésicos, como o paracetamol.

A febre alta não costuma ser um sintoma "normal" da toma da vacina e, nesses casos, pode ser outra infeção ou estar infetado com Covid-19. Recorde-se que, mesmo após a toma da vacina, não é impossível ser infetado pelo vírus.Inchaço das glândulas: Este é um sintoma que, apesar de ser considerado normal, é menos comum de se manifestar, avança o jornal britânico Mirror.Sintomas que perduram por mais de uma semana também devem ser relatados aos médicos, uma vez que, os ditos sintomas "normais" costumam durar menos de uma semana.De acordo com o site do Infarmed, os efeitos indesejáveis mais frequentes desta vacina identificados nos ensaios clínicos foram geralmente ligeiros ou moderados e melhoraram alguns dias após a vacinação.como dor e sensibilidade no local de injeção, dor de cabeça, cansaço, dores musculares, sensação geral de mau estar, calafrios, febre, dores nas articulações e náuseas. Estes afetaram, nos ensaios clínicos, mais de 1 em cada 10 pessoas.Outros efeitos como vómitos e diarreia afetaram menos de 1 em cada 10 pessoas. Ocorreu ainda em alguns casos a diminuição do apetite, tonturas, transpiração, dor abdominal e erupção na pele em menos de 1 em 100 pessoas.Houve ainda pessoas que tiveram reações alérgicas após receberam a vacina.Graça Freitas apelou na segunda-feira, dia 15 de março, para que as pessoas vacinadas com a AstraZeneca se mantenham atentas a sintomas de mau estar durante alguns dias."Sobretudo, se este mau estar for acompanhado de nódoas negras ou hemorragias cutâneas, não hesite e consulte um médico", salientou Graça Freitas, ao assegurar que o ministério da Saúde e o Infarmed "mantêm toda a confiança na vacinação contra a covid-19" e apelam a todos para que continuem a vacinar-se de acordo com o calendário previsto.As autoridades de saúde aconselham repouso aos vacinados sintomáticos e que, em casos mais graves, tomem paracetamol para aliviar possíveis sintomas.É ainda aconselhada vigilância dos sintomas e que se recorra a um médico quando os sintomas comecem a extrapolar o dito "normal".