"É o meu herói": Ben Stiller encontra-se com Zelensky em Kiev

"É o meu herói", disse Stiller a Zelensky no encontro que decorreu no interior do palácio presidencial. O ator teceu vários elogios ao presidente ucraniano, afirmando que este é "incrível", visto que desistiu da carreira de ator para lutar pelo país.

O ator e diretor de cinema Ben Stiller visitou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, esta segunda-feira em Kiev. O encontro aconteceu na data em que se assinalou o Dia Mundial do Refugiado.

Antes do encontro com o líder ucraniano, Stiller visitou outras regiões do país afetadas pela guerra. A ACNUR revelou que as testemunhos na primeira pessoa permitirão que o ator reporte a crescente necessidade de apoio humanitário à Ucrânia.

Leia também Reforma dos cuidados primários sai cara