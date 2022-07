É oficial: Finalizado processo para entrada da Croácia na zona euro

O Conselho da União Europeia (UE) finalizou esta terça-feira os atos jurídicos necessários para a aprovação final à entrada da Croácia na zona euro em 1 de janeiro de 2023, sendo assim o 20.º país a aderir à moeda única.

Em comunicado, a estrutura que junta os Estados-membros da UE indica que "adotou hoje os três últimos atos jurídicos necessários para que a Croácia possa introduzir o euro em 1 de janeiro de 2023", ficando assim "concluído o processo no Conselho que permitirá à Croácia tornar-se membro da área do euro e usufruir da utilização da moeda comum da UE, o euro, a partir do próximo ano".

Citado pela nota, o ministro das Finanças da República Checa, Zbynek Stanjura, felicita o seu homólogo "e toda a Croácia por se tornar no 20.º país a aderir à área do euro", vincando que "a adoção do euro não é uma corrida, mas uma decisão política responsável".