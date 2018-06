Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Israel vai acolher o Festival da Eurovisão em 2019

União Europeia de Radiodifusão confirmou oficialmente a realização do evento naquele país.

15:44

A União Europeia de Radiodifusão confirmou oficialmente a realização do Festival da Eurovisão em Israel no ano de 2019.



Através da conta no twitter da União Europeia de Radiodifusão:



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">We’ve been hosting representatives from <a href="https://twitter.com/kann?ref_src=twsrc%5Etfw">@kann</a> at our HQ and have an update on the 2019 <a href="https://twitter.com/hashtag/Eurovision?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Eurovision</a> Song Contest below: <a href="https://t.co/M77dkWd03e">pic.twitter.com/M77dkWd03e</a></p>— EBU (@EBU_HQ) <a href="https://twitter.com/EBU_HQ/status/1009081229298237441?ref_src=twsrc%5Etfw">19 de junho de 2018</a></blockquote>

Em atualização