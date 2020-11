E se o novo presidente dos EUA não for o mais votado? Pode acontecer, saiba porquê

Nem sempre o candidato mais votado nas eleições presidenciais dos Estados Unidos é o vencedor. No momento da ida às urnas, os americanos estão a escolher os delegados do seu Estado, são estes delegados que fazem parte do colégio eleitoral e que elegem o presidente e o vice-presidente.Cada Estado tem um determinado número de delegados e. Por exemplo, a Califórnia tem cerca de 50 milhões de habitantes, tem então 55 delegados. Por outro lado, o Kansas tem apenas 3 milhões de habitantes, correspondente a 6 delegados.- o vencedor ganha tudo - Exceto no Maine e no Nebraska, o candidato que recolher mais votos no Estado vence todos os delegados atribuídos àquele território. É esta a explicação para a aposta nas campanhas nos maiores Estados como Califórnia, Florida ou Texas (juntos são 133 delegados).Existem Estados onde o voto está tradicionalmente nos republicanos e outros onde o voto é tradicionalmente democrata. A surpresa em cada eleição está mesmo nos 'swing states' onde o voto é sempre indefinido. É por exemplo o caso da Pensilvânia e da Florida.No total existem. Para alcançar a presidência dos EUA, o candidato precisa de pelo menosNas eleições de 2016,. Trump acabou por ser eleito presidente dos EUA. Mas não foi caso inédito, já tinha acontecido mais quatro vezes. Em 2000, Al Gore tinha a maioria dos votos, mas o colégio eleitoral deu a vitória ao republicano George W. Bush.