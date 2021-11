E se o Pai Natal tivesse um namorado? Anúncio norueguês mostra-lhe como seria

Já pensou o que seria se o Pai Natal arranjasse um namorado? Um anúncio feito na Noruega mostra-lhe como seria.



Um anúncio norueguês feito por uma estação de correios tem emocionado o mundo ao mostrar a história de amor entre o Pai Natal e Harry. Intitulado de "Quando Harry conheceu o Pai Natal", a publicidade é uma clara referência ao filme "Quando Harry conheceu Sally", que mostra o desenvolvimento de uma relação amorosa ao longo dos anos.





I år får julenissen avlasting



God jul og godt nytt år! ? #loveislove pic.twitter.com/jXBUz5h8js — Posten Norge AS (@postennorge) November 23, 2021





Tudo começa quando numa véspera de Natal, Harry se levanta para ir buscar água e encontra o Pai Natal a distribuir presentes. No ano seguinte, decide esperar para apanhar o homem pelo qual se apaixonou.



No terceiro ano, Harry decide dormir no sofá para encontrar o Pai Natal. Finalmente, no quarto encontro, os dois homens decidem conversar e beber 'um copo' juntos antes de ser hora de regressar ao serviço para distribuir prendas.

"Tudo o que eu quero para o Natal és tu", escreve Harry numa bonita carta para o namorado.

Este anúncio publicitário foi criado para assinalar os 50 anos desde que a homossexualidade foi descriminalizada na Noruega.