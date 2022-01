E se os seres humanos vivessem em Marte? Cientista da NASA defende que é possível

O cientista e diretor do departamento da ciência da NASA, Jim Green, afirmou que o planeta Marte pode ser habitável através de um "escudo magnético". Green tem investigado ao longo dos anos a vida extraterrestre e a possível existência de vida noutros planetas.

O planeta vermelho continua a ser a maior aposta dos cientistas para descobrirem possíveis sinais de vida e até mesmo tornar possível a vida naquele planeta. De acordo com o jornal The Independent, Green acredita que esta ideia é exequível se os cientistas conseguirem arranjar forma de bloquear os raios solares com um escudo de forma a alterarem as temperaturas do planeta.

Jim Green revelou em entrevista que acredita na teoria de habitar em vários planetas, indicando que Vénus pode ser igualmente habitável também com o recurso a um escudo.